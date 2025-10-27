اجرای پویش نهال کاری روز پرستار در کهگیلویه و بویراحمد
به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار پویش نهالکاری در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزی استان گفت: به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، پویش ملی نهالکاری با هدف ترویج فرهنگ درختکاری در سراسر استان برگزار شد. نظری با اشاره به اینکه در این پویش ملی، بذرها و نهالهای بومی و جنگلی کاشته شد افزود: گونههای در نظر گرفته شده برای کاشت، جنگلی و بومی سازگار با اقلیم استان هستند. وی از مردم خواست با کاشت نهال و بذر به احیا و توسعه جنگل های استان و کشور کمک کنند.
