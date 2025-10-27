به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام صدر الساداتی گفت: همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب (س)، تعدادی زوج دانشجو از دانشگاه‌های استان یزد در مراسمی معنوی در آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته، هزار زوج جوان دانشجو راهی خانه بخت شدند، افزود: این مراسم با همکاری ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان یزد، اداره کل اوقاف و امور خیریه یزد و آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) برگزار شد.

مسئول ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان یزد ادامه داد: در راستای ترویج ازدواج آسان و تقویت بنیان خانواده، سفر زیارتی به مشهد مقدس از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برای این زوج‌های دانشجو در نظر گرفته شده است.