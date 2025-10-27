سعید جلیلی از همه خواست با مطرح کردن نقاط قوت و رفع نقاط ضعف دولت، برای رفع مشکلات به دولت کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در جمع دانشجویان مراکز آموز عالی گناباد گفت:‌ لازمه موفقیت دولت و مجلس شورای اسلامی این است که نقاط قوت را بشناسند و برای تحقق رشد ۸ درصدی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب تلاش کنند.

سعید جلیلی افزود:‌ نقاط ضعف با شناخت و حفظ نقاط قوت و تسری آنها به سایر بخشها رفع می شوند و همه باید به دولت کمک کنند و با مطرح کردن نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برای رفع مشکلات تلاش کرد.

وی مشارکت مردم در عرصه اقتصاد را از ارکان مهم تحقق حماسه اقتصادی ذکر کرد و گفت:‌ اینکه با افزایش قیمت کالاها برخی اشخاص میلیاردها تومان سود کنند و برخی دیگر ضررهای هنگفت متحمل شوند، حماسه اقتصادی محقق نمی شود.

وی ادامه داد: دولتی که با انتخاب حداکثری سر کار می‌ آید، دولت همه مردم است و همگان باید به نوبه خود برای موفقیت آن تلاش کنند.

جلیلی اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی آن است که اگر دولت کار خوبی انجام می دهد، آن را تایید کنیم و اگر در جایی در عرصه های اقتصادی، یا منطقه ای درست عمل نکرد با ارایه راهکار، کمک کار دولت برای رفع آن خطا باشیم.

وی اضافه کرد: هنر کشورداری و دیپلماسی، رشد و ارتقای اقتصادی و سرمایه است و تنها صرف این منابع مالی برای انجام فعالیتها نیست، بلکه باید با شیوه های گوناگون و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود، منابع اعتباری و سرمایه ای را افزایش داد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: این درست نیست که عنوان شود به اندازه منابع مالی و اعتباری باید تولید و کار کرد، بلکه هنر اصلی آن است که با استفاده از ظرفیت هایی مانند انرژی و ترانزیت توان ارزآوری و صادرات منابع مالی را افزایش داد.

جلیلی با بیان اینکه پیشرفت کشور در عرصه های مختلف و از جمله اقتصادی تنها با مشارکت مردم امکان پذیر است، تصریح کرد: لازمه رشد جامعه تامین عدالت است، زمانی که آحاد مردم از عدالت شادمان و برخوردار شوند در بخش‌ های مختلف مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: رئیس جمهور در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور رشد سه و نیم درصدی را برای اقتصاد تعیین کرده بودند، این درحالی است که این رشد جوابگوی توسعه و رونق اقتصادی کشور نیست و باید به رشد هشت درصدی دست یابیم.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی غنی سازی هسته ای را از نیازهای مهم کشور دانست و گفت: درمان یک میلیون بیمار در کشور متکی به دستیابی کشور به غنی سازی هسته ای است.

جلیلی ادامه داد:‌ دشمنان و رژیم صهیونیستی و آمریکا که از دستیابی کشورمان به این حق مسلم واهمه داشتند،‌ با حمله به کشورمان و شهادت تعدادی از استادان دانشگاه سعی کردند که جلوی پیشرفت کشورمان را بگیرند ولی به اهداف خود نرسیدند و ایران همچنان در مسیر پیشرفت قدم بر می دارد.

سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی عصر یکشنبه بعد از ورود به شهرستان گناباد و تجدید بیعت با آرمانهای شهدای گمنام با امام جمعه این شهرستان دیدار کرد.

شرکت در آیین بزرگداشت شهادت شهید آیت الله مصطفی خمینی، دیدار با مردم روستای بیمرغ از توابع بخش مرکزی و دیدار با دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، برنامه سفر یک روزه نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی به شهرستان گناباد بود.