مأموران انتظامی شهرستان قاینات در بازرسی از ۳ دستگاه سواری ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان"قاینات" گفت: ماموران انتظامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۳ دستگاه سواری مشکوک شدند و خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ رفعتی نژاد افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی کشف کردند.
به گفته وی مأموران در این خصوص ۳ دستگاه خودرو توقیف و ۳ نفر متهم را دستگیر کردند که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.