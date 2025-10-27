به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان"قاینات" گفت: ماموران انتظامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۳ دستگاه سواری مشکوک شدند و خودرو‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ رفعتی نژاد افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، مقدار ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

به گفته وی مأموران در این خصوص ۳ دستگاه خودرو توقیف و ۳ نفر متهم را دستگیر کردند که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.