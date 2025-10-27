پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت گفت: اگر زیان و بدهی بانک آینده با داراییها تعادل نداشته باشد، قاعدتا سهامداران عمده زیان و بدهی را متقبل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ «فاطمه مهاجرانی» امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در ششمین گزارش تلویزیونی هفتگی خود، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به عنوان کاهندگان آلام و دردهای مردم در زمان بیماری، اظهار کرد: ۴۸ درصد از سهمیههای استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پرستاران اختصاص یافته است.
وی افزود: بعضا در فضای مجازی میشنویم که رقم اضافه کار پرستاران به صورت چشمگیری افزوده شده است، میزان دریافتی پرستاران افزایش یافته و این حق پرستاران است، اما در صحبتی که با پرستاران داشتم از میزان این افزایش، گلهمند بودند و این گلایه به حق است. دولت تلاش میکند که این رقم را بهبود بخشد. همچنین نزدیک به ۱۰ هزار استخدام جدید پرستاران در سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد؛ وقتی تعداد پرستار در کادر درمان کم باشد، فشار کاری و خستگی بیشتر خواهد شد و لذا وزارت بهداشت تلاش میکند که تعداد پرستاران را متناسب با استانداردهای جهانی و ظرفیت بودجهای کشور به کار گیرد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: این افزایش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.
مهاجرانی گفت: سازمان بیمه سلامت کشور اعلام کرده است که ۲۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد که به طور متوسط در هر روز ۲۳۶ میلیارد تومان برای درمان آنان پرداخت میشود که با وجود ۱۵۸ هزار مرکز درمانی، یک هزار بیمارستان، ۲ هزار ۴۳۴ درمانگاه، ۱۵ هزار داروخانه، ۲ هزار ۶۵۰ آزمایشگاه و ۳ هزار ۸۰۰ فیزیوتراپی و مرکز گفتار درمانی به مردم خدمات میدهند؛ اکثر خدمات رایگان است و اگر هزینهای هم دریافت شود اندک و متناسب با تعرفه است.
وی با اعلام اینکه هفته گذشته مجوز خرید ۲ فروند هوایپمای ایرباس صادر شد، افزود: این امر میتواند به افزایش کیفیت مسافران کمک کند.
سخنگوی دولت بار دیگر به روند «گزیر» (فیصله) بانک آینده اشاره و تاکید کرد: این بانک قریب به سه هزار سپرده گذار داشت و بیش از سه هزار نفر در این بانک شاغل بودند.
مهاجرانی تصریح کرد: گزیر به معنای فیصلهدادن است و نیاز است که این بانک تا زمان انحلال، فرآیندی را طی کند که یکی از گامهای آن گزیر است. این اقدام در جهت رفع ناترازی بانکها بود و لازم است در اینجا از تصمیم بجای سران قوا تشکر و قدردانی کنیم.
اگر دارایی بانک آینده تکافوی زیان را ندهد، سهامداران عمده متقبل بدهی خواهند بود
وی با تاکید بر اینکه داراییها، بدهیها و ناترازی بانک آینده در صندوق ضمانت سپردهها تعیین تکلیف میشود و دارایی نقدی آن نیز به بانک ملی ایران منتقل شده است، اظهار کرد: از ۲۸ مهر ماه فرآیند گزیر آغاز شد. اگر زیان و بدهی این بانک با داراییها تعادل نداشته باشد، قاعدتا سهامداران عمده زیان و بدهی را متقبل خواهند شد.
سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دولت در خصوص کولبران، گفت: این مصوبه با هدف ساماندهی کولبران و تهلنَجیها تدوین شد و یکی از مهمترین اهداف آن، بهبود معیشت مرزنشینان بود. طبیعی است که موضوع معیشت این عزیزان از اهمیت بالایی برخوردار است و از همین رو، این مصوبه هیات وزیران در راستای حمایت از آنان به تصویب رسید و خوشبختانه اکنون نیز در حال اجراست.
مهاجرانی با بیان اینکه پیش از این از کالاهایی که توسط کولبران وارد میشود بی اطلاع بودیم، اظهار کرد: پیش از این تنها پلاک خودرو در مرز ثبت میشد، اما هم اکنون کولبری را به عنوان یک فعالیت اقتصادی به رسمیت میشناسیم و درآمدی را برای آن تعریف کرد که هدف آن توسعه اشتغال و زیرساختها بود.
دولت در خصوص مقابله با قاچاق کالا خود را مسئول میداند
وی افزود: ۶۰ درصد از درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی دولت در این مدت به توسعه اشتغال اختصاص یافته است، ۲۰ درصد به توسعه زیرساختها و ۲۰ درصد دیگر نیز به مبارزه با قاچاق کالا اختصاص دارد، چرا که یکی از عوامل اصلی ضربهزننده به تولید داخلی، ورود کالای قاچاق است و طبیعی است که دولت در این زمینه تکلیف و مسئولیت مستقیم دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: تا کنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالا از این مسیر وارد شده و مجموع درآمد حاصل از این طرح، تاکنون حدود ۲ همت بوده که به استانها تخصیص یافته است و برنامهریزی شده که تا پایان سال، این رقم به ۱۰ همت برسد.
مهاجرانی با بیان اینکه یکی از برنامههای مهم دولت، علاوه بر موضوع کرامت انسانی و امنیت جانی مرزنشینان، توسعه شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای همسایه و ایجاد بازارچههای مرزی است که هماکنون در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بهزودی عملیاتی شود، افزود: برخی از واردکنندگان در ابتدا نسبت به این موضوع نقدهایی داشتند، این نقدها شنیده میشود و با همکاری سازمان توسعه تجارت و ستاد مقابله با قاچاق، تلاش میشود که این ظرفیت به ظرفیت تولید داخل افزوده شود.
وی به فرصتهای نهفته در ناترازی انرژی اشاره و تاکید کرد: سهم انرژیهای پاک در سبد انرژی کشور ما همواره حدود یک درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ واحد انرژی مصرفی در کشور، تنها یک واحد آن از طریق انرژیهای پاک، بهویژه انرژی خورشیدی، تولید میشد. خوشبختانه این رقم از سال گذشته تاکنون به ۲.۵ درصد افزایش یافته است و دولت خود را مکلف میداند که این سهم را همچنان افزایش دهد.
سخنگوی دولت بیان کرد: این تصمیم پشتوانهای کاملاً منطقی دارد، چراکه ایران در بخشی از جغرافیا قرار گرفته که دارای مزیتهای قابلتوجهی برای تولید انرژی خورشیدی است. طبیعی است که باید از این ظرفیت خدادادی به بهترین شکل بهرهبرداری کنیم. حتی کشورهایی که چنین مزیت جغرافیاییای ندارند، سالهاست به سمت استفاده از انرژیهای پاک حرکت کردهاند.
مهاجرانی خاطر نشان کرد: یکی از اهداف این سیاست، کاهش مصرف سوختهای فسیلی است که خود منجر به کاهش آلودگی محیط زیست نیز میشود. این مسئله بهویژه در سه استان مرکزی، اصفهان و البرز اهمیت بیشتری دارد، زیرا نیروگاههای آنها در نزدیکی مناطق مسکونی قرار دارند و همین موضوع باعث شده سطح آلودگی در این مناطق بالاتر باشد.
وی با تاکید بر اینکه برنامه دولت برای گسترش مزارع خورشیدی ادامه دارد، گفت: به ویژه در استانهایی که در فلات مرکزی ایران قرار دارند، ظرفیت بالایی برای توسعه در بخش انرژیهای خورشیدی وجود دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در خصوص طرح «فواد» یا همان فرایند اعلام بازخورد عملکرد همکاران دولتی توسط مردم، پیشتر نیز اشاره کرده بودم که سامانه ۱۲۸ آماده دریافت شکایتها و گزارشهای مردمی است. اگر شهروندان به یکی از دستگاههای دولتی مراجعه و مشاهده کردند که کارمند مربوطه در محل کار خود حاضر نیست، یا پاسخگویی مناسبی ندارد، یا رفتار درستی با مراجعان ندارد، میتوانند در استانهای البرز، قزوین و تهران با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند و گزارش دهند.
مهاجرانی افزود: اکنون سامانه بازخورد «فواد» نیز بهصورت رسمی فعال شده است. بهعنوان مثال، اگر فردی تماس بگیرد و اعلام کند که پس از تذکر اولیه به کارمند، همچنان بینظمی یا بدرفتاری ادامه دارد، سامانه بازخورد این موارد را ثبت و پیگیری میکند.
وی در پایان گفت: معتقدیم کارکنان دولت در راستای خدمترسانی به مردم وظیفه حداکثری دارند.