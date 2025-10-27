معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه نشست با بانوان نخبه مازندران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: این لایحه یکی از موضوعات مهم و دغدغه هایی است که باید حل شود.

زهرا بهروزآذر با بیان اینکه فرآیند بررسی این لایحه در مجلس در حال بررسی است، افزود: تلاش می شود از ظرفیت این نهاد قانونگذاری برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت استفاده شود.

او ادامه داد: دولت به تصویب این لایحه اکتفا نکرده و در حال تدوین دستورالعملی است که با استفاده از ظرفیت هایی که دولت دارد بتوان این مسیر را پیش برد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مسئله خشونت باید در بنیان خانواده ها حل و فصل شود، گفت: جنس خشونت مساله ای فرهنگی است که برای حل آن نیاز به کار ایجابی است.

زهرا بهروزآذر افزود: قانون در بازدارندگی به ما کمک می کند ولی باید با افزایش مهارت های گفت و گو و کنترل خشم، حل تعارض ها را در خانواده ها نهادینه کرد.

او با تاکید بر فرهنگ‌سازی و آموزش برای پیشگیری از وقوع خشونت‌های خانگی، ادامه داد: پیشگیری از وقوع خشونت‌های خانگی فرآیند تدریجی است که به آموزش‌های گسترده نیاز دارد.