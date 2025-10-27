به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان از صدور مجوز فعالیت برای ۱۳ سازمان مردم‌نهاد جدید استان خبر داد.

زهرا علی‌بابایی گفت: در کنار صدور این مجوزها، مجوز فعالیت دو سازمان مردم‌نهاد فعال نیز در این مدت تمدید شده است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد سمن‌های جوانان در استان افزود: این روند بیانگر رشد روحیه مشارکت‌جویی، مسئولیت‌پذیری و انگیزه خدمت در میان نسل جوان است.

علی‌بابایی با تأکید بر حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان از فعالیت‌های داوطلبانه جوانان گفت: این اداره‌کل با تسهیل فرایند صدور مجوز، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی، تلاش دارد زمینه فعالیت قانونی و مؤثر سمن‌ها را در استان بیش از پیش فراهم کند.

وی همچنین از به‌روزرسانی مستمر سامانه ثبت و ارزیابی سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و گفت: این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده است که عملکرد سمن‌ها به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی در دسترس قرار گیرد.