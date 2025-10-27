تیم شنا ۴ در ۴۰۰ متر آزاد تیمی ایران زمان ۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه را به ثبت رساند و به فینال این ماده از رقابت‌ها در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین راه‌یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه روز اول مسابقات شنای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، در ماده ۴ در ۴۰۰ متر آزاد تیمی، تیم ایران متشکل از یاشار سلیمانی، محمدمهدی غلامی، علیرضا عرب و دانیال جهانگیری در دسته ۳ خط ۳ رقابت کردند و با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه در گروه خود سوم شدند و در مجموع به عنوان تیم هشتم به فینال راه پیدا کردند.

۲۱ تیم در این ماده رقابت کردند.

بعد از ظهر امروز مسابقات در مرحله فینال برگزار می‌شود و محمد مهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه، پارسا شهشهانی در فینال ماده ۲۰۰ متر کرال پشت، دانیال جهانگیری در ماده ۴۰۰ متر آزاد و تیم ایران هم در ماده ۴ در ۴۰۰ متر آزاد تیمی، برای کسب مدال رقابت خواهند داشت.