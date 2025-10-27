رتبه اول بخش ترتیل آقایان در چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به نماینده کردستان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اسامی برگزیدگان بزرگترین رویداد رقابتی کشور از سوی دبیرخانه این دوره از مسابقات مستقر در اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان اعلام شد.

بر این اساس عبدالقدوس حسینی از کردستان توانست رتبه اول بخش ترتیل آقایان در این دوره از مسابقات را کسب کند.

مراسم اختتامیه چهل‌ و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که از ۲۶ مهر به میزبانی استان کردستان و شهر سنندج آغاز شده، عصر امروز دوشنبه ۵ آبان با برگزاری مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان به پایان خواهد رسید.

این مراسم با حضور سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه عصر امروز در مجتمع فجر سنندج برگزار می شود.