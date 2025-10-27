به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب و روز پرستار صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان آیین جشن ۱۳ زوج جوان با اهدای ۱۳ سری جهیزیه به همت بنیاد بین المللی آبشار عاطفه‌های شهر چرام و مرکز نیکاری امام علی (ع) برگزار شد.

رئیس موسسه خیریه آبشار عاطفه‌های شهرستان چرام گفت: ۱۳ زوج جوان تحت پوشش این نهاد به خانه بخت رفتند.

خانم تشکری افزود: به هر زوج ۲۱ قلم کالای اساسی از جمله یخچال، ماشین لباس شویی، فرش، اجاق گاز، پنکه، لوازم خانگی اهداء شد.