اثر رادیویی صدای زندگی از کیش عنوان اثر برتر اولین جشنواره ملی تولیدات چند رسانهای ایران، ورزش، سلامتی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این رویداد ۸۶ اثر برگزیده در پنج بخش و ۲۳ قالب رسانهای به مرحله نهایی داوری راه یافتند.
این جشنواره با هدف با کمک به ترویج و توسعه فرهنگ همگانی، ارتقای سلامت اجتماعی و تقویت همبستگی ملی برگزار شد.
محمد چگنی، تهیه کننده اثر صدای زندگی یکی از تهیه کنندگان رادیو کیش است.
او هم اکنون برنامه روز از نو را هر روز از ساعت ۷ صبح به مدت ۵۵ دقیقه به روی آنتن میبرد.
مخاطبان رادیو کیش میتوانند برنامههای رادیو کیش را در موج FM ردیف ۹۹ و ۲ دهم مگاهرتز و یا اینجا شنونده باشند.
مخاطبان فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش نیز میتوانند با انتخاب اینجا برنامه روز از نو را در ساعت ۷ صبح شنونده باشند.