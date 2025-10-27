پخش زنده
استفان پریزنر هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در کشورمان در مراسم روز ملل در تهران با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: ما به ایران تسلیت گفتیم و این حملات را محکوم کردیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، استفان پریزنر در مراسم روز ملل در تهران با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: ما به ایران تسلیت گفتیم و این حملات را محکوم کردیم. وی همچنین تاکید کرد سازمان ملل خواهان بازگشت و تعهد به قوانین بشردوستانه است.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز در مراسم روز ملل در تهران با انتقاد از شورای امنیت به خاطر سوءگیریهایش در جنگها، بر لزوم ایجاد سازمان مللی تأکید کرد که مانع جنگها شود و نماینده همه ملتها باشد.
آقای بقایی گفت روند کنونی در جهان میتواند دستاوردهای بشری را به خطر بیندازد. سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد احترام به حقوق برابر انسانها و منع دخالت خارجی کشورها از اصول بنیادین منشور سازمان ملل است که متأسفانه نقض شده است.
وی همچنین به یکجانبهگرایی آمریکا و بیاحترامی دولت این کشور به قطعنامههای بینالمللی اشاره و تاکید کرد ایران همواره برای تحقق صلح در جهان تلاش میکند.