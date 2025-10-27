به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جدول رقابت‌های روز پنجم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد که نسترن ولی زاده و محمد صادق دهقانی در اوزان ۶۷- کیلوگرم بانوان و ۶۸- کیلوگرم آقایان هر دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند.

در وزن ۶۷- کیلوگرم که ۴۹ تکواندوکار حضور دارند، نسترن ولی زاده ابتدا با «لسیلی سولترو» از مکزیک مبارزه می‌کند و در صورت برتری برابر حریف در دور بعدی به مصاف با «میلنا تیتونلی» از برزیل و عنواندار قهرمان جهان خواهد رفت. در سمت جدول ولی زاده نمایندگان روسیه، نیوزلند و فرانسه حاضر هستند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم نیز ۷۳ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند و محمد صادق دهقانی دور نخست با «سرمت کاکوئف» که با پرچم بی طرف در مسابقات حضور دارد دیدار می‌کند. وی در صورت پیروزی برابر برنده دیدار ایتالیا و نروژ و یا چین به میدان خواهد رفت.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشور‌های مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین در حال برگزاریست.