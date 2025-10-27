رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که از طریق آگهی‌های خرید طلا در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ عمرانی‌فر گفت: طبق شکایت تعدادی از شهروندان، حدود ۳۰ نفر در سطح استان قربانی کلاهبرداری در زمینه خرید و فروش طلا در فضای مجازی شده‌اند.

وی افزود: مجرمان با مشاهده آگهی‌های فروش طلا در سایت‌هایی مانند دیوار، به فروشندگان پیام ارسال کرده و اظهار تمایل به خرید می‌کردند. در ادامه، وجه طلا را از طریق حساب‌های بانکی افرادی که پیش‌تر حساب آنها را در شهر‌های دیگر هک کرده بودند، پرداخت می‌کردند و پس از دریافت طلا، متواری می‌شدند.

رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا، سه نفر از متهمان شناسایی و دستگیر شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد تاکنون بیش از ۸ میلیارد ریال کلاهبرداری انجام داده‌اند.