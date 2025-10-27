کلاهبرداری ۸ میلیارد ریالی با آگهیهای خرید طلا در فضای مجازی
رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که از طریق آگهیهای خرید طلا در سایتها و شبکههای اجتماعی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکردند.
وی افزود: مجرمان با مشاهده آگهیهای فروش طلا در سایتهایی مانند دیوار، به فروشندگان پیام ارسال کرده و اظهار تمایل به خرید میکردند. در ادامه، وجه طلا را از طریق حسابهای بانکی افرادی که پیشتر حساب آنها را در شهرهای دیگر هک کرده بودند، پرداخت میکردند و پس از دریافت طلا، متواری میشدند.
رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا، سه نفر از متهمان شناسایی و دستگیر شدند. بررسیها نشان میدهد این افراد تاکنون بیش از ۸ میلیارد ریال کلاهبرداری انجام دادهاند.
سرهنگ عمرانیفر به شهروندان هشدار داد: از خرید و فروش کالاهای باارزش بهویژه طلا و جواهرات از طریق سایتها و کانالهای مجازی خودداری کنید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق شماره فوریتهای سایبری ۰۹۶۳۸ به پلیس فتا اطلاع دهید