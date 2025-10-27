پخش زنده
رئیس انجمن معدنکاری چین با استقبال از ظرفیتهای معدنی ایران، آمادگی این نهاد را برای گسترش همکاریها و مشارکت شرکتهای چینی در طرحهای معدنی کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از مسپرس، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به همراه رئیس هیئت عامل ایمیدرو در حاشیه کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی معدن چین ۲۰۲۵ با رئیس انجمن معدنکاری چین و جمعی از اعضای ارشد این تشکل دیدار کردند. این نشست با هدف گسترش همکاریهای فنی، مهندسی و سرمایهگذاری میان دو کشور در حوزه معدن، بهویژه بخش مس و صنایع معدنی وابسته برگزار شد.
در این دیدار سمیعینژاد با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی ایران و سیاستهای حمایتی دولت، گفت: ایران از توسعه همکاریهای معدنی با چین در چارچوب برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله دو کشور استقبال میکند و آماده است شرایط لازم برای حضور شرکتهای چینی در طرحهای معدنی و صنایع معدنی را فراهم کند.
وی تأکید کرد: استفاده از توان فنی و سرمایهگذاری چین در طرحهای بزرگ معدنی ایران میتواند زمینهساز ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری در این بخش باشد.
رئیس انجمن معدنکاری چین نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادهای طرف ایرانی گفت: ایران از ظرفیتهای بالایی در بخش معدن و صنایع وابسته برخوردار است و این انجمن برای تسهیل همکاریهای دوجانبه، تبادل هیأتهای تخصصی و گسترش تعامل میان شرکتهای ایرانی و چینی آمادگی کامل دارد.
انجمن معدنکاری چین با بیش از دو هزار عضو فعال شامل شرکتهای مهندسی، استخراج، فرآوری، خدمات فنی و تولیدکنندگان تجهیزات معدنی، یکی از مهمترین نهادهای تخصصی این کشور در حوزه معدن به شمار میرود.
کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی معدن چین ۲۰۲۵ در روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتبر (اول تا سوم آبان) در شهر تیانجین برگزار شد و میزبان شرکتها، نهادها و کارشناسان معدنی از سراسر جهان بود.