با ثبت دو نرم‌افزار تخصصی سیستم مدیریت ایمنی پرواز در سازمان جهانی مالکیت فکری، جمهوری اسلامی ایران به جمع پنج کشور پیشرو جهان در حوزه فناوری‌های هوشمند ایمنی و کیفیت هوانوردی پیوست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما سیامند عبدالله زاده مدیر عامل یکی از شرکت‌های هواپیمایی کشور اعلام کرد که موفقیت اخیر متخصصان ایرانی، نام ایران را در ردیف کشورهای پیشرفته جهان در توسعه نرم‌افزارهای ایمنی پرواز قرار داده است.

به گفته وی، دو نرم‌افزار هوشمند تخصصی که به‌طور کامل توسط نخبگان داخلی طراحی و توسعه یافته، در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به ثبت رسیده و از نظر عملکرد و دقت، کاملاً منطبق با استانداردهای بین‌المللی صنعت هوانوردی است.

عبدالله زاده افزود: این فناوری‌ها تمامی چرخه پایش هوشمند ایمنی، تحلیل ریسک و ممیزی کیفیت پروازهای تجاری را پوشش می‌دهند و نقشی کلیدی در ارتقای ضریب اطمینان پروازها و کاهش خطاهای انسانی خواهند داشت.

وی تأکید کرد: دستاورد اخیر نشان‌دهنده توان فنی و دانشی متخصصان ایرانی در بومی‌سازی فناوری‌های نوین هوانوردی و حضور مؤثر در عرصه جهانی است.