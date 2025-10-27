پخش زنده
امروز: -
به مناسبت میلاد حضرت زینب کبرا (س) و روز پرستار، نماینده ولیفقیه در گیلان به دو بیمارستان در رشت رفت و این روز را به پرستاران تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیتالله رسول فلاحتی نمایندهی ولیفقیه در گیلان و امام جمعهی رشت، به مناسبت میلاد حضرت زینب کبرا (س) و گرامیداشت روز پرستار، صبح امروز با حضور در بیمارستان فوقتخصصی قلب و عروق دکتر حشمت رشت و بیمارستان آموزشی-درمانی رازی رشت، ضمن دیدار و گفتگوی صمیمی با پرستاران و کادر درمان، و خداقوت گفتن به آنان، این روز را به مدافعان سلامت تبریک گفت.
وی با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، از نزدیک در جریان روند خدماترسانی پرستاران به بیماران قرار گرفت و بار دیگر بر جایگاه والا و ارزشمند پرستاران در نظام سلامت کشور تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در گیلان با قدردانی از زحمات شبانهروزی پرستاران گفت: پرستاران از خودگذشتگانی هستند که با الهام از سیرهی حضرت زینب کبرا (س)، با صبر، ایثار و مهربانی در مسیر التیام دردهای مردم گام برمیدارند و سلامت جامعه مدیون تلاشهای خالصانه آنان است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سختیهای کار پرستاران در دوران همهگیری کرونا، افزود: جامعه باید بیش از پیش قدردان تلاشهای این قشر فداکار باشد و مسئولان نیز در بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آنها کوشا باشند.
آیتالله فلاحتی همچنین با عیادت از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستان، برای آنان آرزوی سلامتی و شفای عاجل نمود و از کادر درمان بابت مراقبت دلسوزانه از بیماران قدردانی کرد.