وزیر راه و شهرسازی و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دیدار با بانوان توانمند و نخبه مازندرانی، بر لزوم حضور مؤثر زنان در عرصههای مدیریتی و حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سفری یکروزه به مازندران، در نشستی صمیمی با ۸۰ تن از بانوان توانمند و نخبه استان دیدار و گفتوگو کردند.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست با اشاره به ضرورت مشارکت زنان در مسیر توسعه کشور تأکید کرد: نباید از هجمهها ترسید؛ توسعه امروز کشور نیازمند حضور مؤثر زنان است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز از حمایت دولت از کسبوکارهای اجتماعی دانشبنیان خبر داد و گفت: لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت با جدیت پیگیری میشود و دولت به تصویب آن اکتفا نکرده و در حال تدوین دستورالعمل اجرایی است.
استاندار مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه «زن ایرانی فقط نیمی از جمعیت نیست»، بر برنامههای توانمندسازی، رشد متوازن و تحقق عدالت مدیریتی برای بانوان استان تأکید کرد.
