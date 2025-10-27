به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آموزش و پرورش اسدآباد گفت:به مناسبت میلاد حضرت زینب س و روز پرستار تعدادی از دانش آموزان شهرستان اسدآباد با حضور در بیمارستان از پرستاران تجلیل نمودند.



سجاد محمدی شمیم افزود:پرستاری یک نوع عبادت مقدس بوده که دارای نقشی تاثیرگذار بر سلامت جسم و روح بیمار است، پرستار به مثابه مادری مهربان در کنار بالین بیمار قرار می‌گیرد و با تزریق روحیه نشاط، بر سلامت روان او تاثیر گذار است.

وی افزود:برنامه‌های فرهنگی و تجلیل از قشر‌های مختلف در اولویت کاری این اداره قرار دارد و دانش آموزان باید در این زمینه پیشتار باشند.