به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مقدمات آماده‌سازی نسخه‌ای از قرآن به خط نسخ در استان تلمسان در حال انجام و در همین زمینه، سلسله نشست‌هایی با کمیته فنی تذهیب و تزئین قرآن با حضور مسئولان قرآنی استان تلمسان برگزار شده است.

استاندار تلمسان ضمن آشنایی با سبک تذهیب و هنر‌های اسلامی به کار رفته در این قرآن، این کار را مسئولیتی بزرگ دانست که مستلزم دقت و تسلط و پایبندی به قواعد خوشنویسی است و جنبه زیبایی‌شناسی آن را حفظ می‌کند.

خط نسخ، خطی ابداع شده در اوایل قرن سوم هجری قمری توسط «ابن مقله شیرازی» است که در ابتدا خطی هم‌پایه خط کوفی بود؛ نسخ پس از خط کوفی برای کتابت قرآن پدیدار شد.

مدرسه قرآنی وابسته به مسجد «ابوذر غفاری» منطقه «بنی مسوس» عملیات بازنگری و تصحیح این قرآن را در ۱۰ روز متوالی انجام داده است.

پیش از این نیز روند تصحیح و بازنگری قرآن شیخ «ابراهیم عبدالسمیع بوقندوره» با خط «مبسوط» الجزایری (از خطوط سنتی در الجزایر) در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی در این مسجد انجام و این قرآن به مناسبت هفتادمین سال انقلاب آزادی بخش الجزایر چاپ شد.

«ابراهیم عبدالسمیع بوقندوره»، امام جماعت و خطیب مسجد «شهداء» شهر «اربعاء» در الجزایر همچنین موفق شده است کل قرآن را به خط «نبصور» از قدیمی‌ترین خطوط عربی در الجزایر، کتابت کند، این خط از خط اندلسی که در نسخ خطی، مراکز علمی سنتی در قدیم و مساجد قدیمی الجزایر به کار رفته، گرفته شده است.

بوقندوره گفت: این کار من فقط یک طرح خوشنویسی نبوده است، بلکه چالشی شخصی و تلاش برای احیای میراث فرهنگی بود که در معرض خطر انقراض است.

گفتنی است، مقارن بعثت پیامبر (ص) که خط عربی از حیره و انبار به حجاز رسیده بود، کتابت به دو شکل خط مبسوط یا یابِسْ و خط مقَور یا لیِّن یا مستدیر رواج داشت.

خط مبسوط یا یابس خطی بود خشک و زاویه دار و مسطح که کاربردی رسمی‌تر داشت و بیشتر در نوشتن کتیبه‌ها، سنگ قبرها، مسکوکات و مصحف‌ها به کار می‌رفت. خط کوفی که اندکی بعد پدید آمد، ویژگی‌های این خط را دارا بود.