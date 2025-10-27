رئیس جمهور پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان اعلام کرد: نخستین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، به‌منظور بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر مسائل و چالش‌های این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان اعلام کرد: نخستین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، به‌منظور بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر مسائل و چالش‌های این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.

مسعود پزشکیان با بیان اینکه مسائل استان خوزستان باید با نگاهی ویژه و راهبردی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تصمیمات دولت در این زمینه بر مبنای واقعیت‌های میدانی و نیاز‌های مردم شریف این استان اتخاذ خواهد شد.

