پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان اعلام کرد: نخستین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، بهمنظور بررسی دقیقتر و تخصصیتر مسائل و چالشهای این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان اعلام کرد: نخستین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، بهمنظور بررسی دقیقتر و تخصصیتر مسائل و چالشهای این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.
مسعود پزشکیان با بیان اینکه مسائل استان خوزستان باید با نگاهی ویژه و راهبردی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تصمیمات دولت در این زمینه بر مبنای واقعیتهای میدانی و نیازهای مردم شریف این استان اتخاذ خواهد شد.
پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان، در راستای اهداف و ماموریتهای تعریف شده، جهت حل مشکلات و چالشها، رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت ویژه خوزستان در برنامههای دولت وفاق ملی و همچنین معادلات توسعهای کشور اعلام کرد: اولین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، بهمنظور بررسی دقیقتر و تخصصیتر مسائل و چالشهای این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.