بوکسور‌های استان اصفهان در المپیاد استعداد‌های برتر کشور موفق به کسب ۲ نشان طلا و یک نقره شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس هیات بوکس اصفهان گفت: پارسا هارون الرشیدی در وزن ۷۰ کیلوگرم از شهرستان خمینی شهر و پویان سرمدی در وزن ۵۸ کیلوگرم از شهرستان اصفهان، نشان طلا را کسب کردند.

مهدی شفیعی افزود: امیرعلی اسدی‌فر در وزن ۳۷ کیلوگرم از شهرستان نجف آباد هم موفق به تصاحب نشان نقره شد.

وی ادامه داد: اصفهان در رده بندی گروه المپیاد استعداد‌های برتر کشور با حضور بیش از ۷۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان در جایگاه سوم قرار گرفت.

رئیس هیات بوکس اصفهان گفت: در این رقابت‌ها که در شهر اراک برگزار شد، استان مرکزی با کسب چهار نشان طلا و چهار نقره به عنوان قهرمان این دوره معرفی شد و خوزستان با ۲ نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز مقام نایب قهرمانی را به دست آورد.

شمار بوکسور‌های استان اصفهان، در چهار سال گذشته بیش از سه برابر شده و به حدود سه هزار نفر رسیده است.