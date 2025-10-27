پخش زنده
دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۲ تا ۳ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی همچنان تا پایان هفته جوی نسبتاً پایداری را نشان میدهد، بنابراین افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان در این ایام دور از انتظار نیست.
محمد سبزه زاری افزود: امروز شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما خواهیم بود و سپس تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت.
او ادامه داد: طی امروز و فردا وزش باد در مناطق غربی و جنوب غربی در ساعات بعد از ظهر بصورت متوسط خواهد بود. تا اواسط روز چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج پیش بینی میشود.