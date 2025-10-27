پخش زنده
امروز: -
برنامههای «تهران ۲۰»، با موضوع چالشهای حرفه پرستاری و «مثب آموزش» با تمرکز بر نقش آموزشهای مهارتی در هنرستانها، از شبکههای تهران و آموزش و فصل جدید برنامههای «برمودا» و «خردل»، هم به زودی از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، چالشهای حرفه پرستاری، موضوع برنامه امشب برنامه «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران پخش میشود.
«عباس عبادی»، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و «احمد نجاتیان»، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، امشب درخصوص چالشهای حرفه پرستاری از قبیل: حقوق و مزایا، سختی کار و مهاجرت، گفتوگو می کنند.
برنامه امروز «مثبت آموزش»، با تمرکز بر نقش آموزشهای مهارتی در هنرستانها، به معرفی رشته صنایع فلزی، گفتوگو با یک معلم نمونه و گرامیداشت روز پرستار میپردازد.
این برنامه ساعت ۱۶:۳۰، از شبکه آموزش، با معرفی رشته صنایع فلزی و بررسی تغییرات آن در نظام آموزشی همراه با قدردانی از معلمان و پرستاران الگو، در قالب گفتوگوهایی پخش میشود.
در این برنامه، احمد مرادی، کارشناس رشته صنایع فلزی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، محمد رضایی، معلم نمونه و مریم بختیاری، پرستار بهعنوان مهمان حضور خواهند داشت.
بخش عمدهای از برنامه به بیان فرصتهای شغلی این رشته، مزیتهای آموزش فنیوحرفهای و سهم هنرستانها در آمادهسازی نیروی متخصص آینده اختصاص دارد. در بخشهای دیگری از برنامه نیز به مناسبت روز پرستار، از نقش اثرگذار مراقبتهای بهداشتی و روانی در مدارس سخن گفته خواهد شد.
کامران نجفزاده تا یک ماه دیگر با فصل جدید برنامه «برمودا»، در قالبی تازه و با طراحی متفاوت صحنه و محتوا، به تلویزیون بازمیگردد.
«برمودا»، با پرسشهای غیرکلیشهای، طرح مباحث اجتماعی و پرداختن به دغدغههای واقعی مردم، توانست در مدت کوتاهی توجه مخاطبان گستردهای را جلب کند.
فصل گذشته «برمودا»، طبق نظرسنجیهای رسمی، یکی از پربینندهترین تاکشوهای تاریخ تلویزیون لقب گرفت، موفقیتی که نشان میدهد مخاطب همچنان به گفتوگوی صریح و بیپرده علاقهمند است.
پخش فصل جدید «برمودا» تا یک ماه آینده از شبکه نسیم آغاز خواهد شد.
همچنین شبکه نسیم بهزودی با برنامهای تازه و متفاوت روی آنتن میرود، «خردل» قرار است تجربهای متفاوت از گفتوگوهای تلویزیونی را رقم بزند.
مرتضی یعقوبی، تهیهکننده برنامه «خردل»، درباره تفاوت این برنامه با سایر برنامههای گفتوگو محور گفت: برنامه «خردل» نسبت به سایر برنامههای نمایش خانگی تلاش کرده وجه تمایز خود را در طراحی و نوع گفتوگوی مجری و مهمان نشان دهد. ما تلاش کردیم سبک جدیدی از گفتوگوی طنز و نیمه طنز را داشته باشیم.
یعقوبی با اشاره به جنس اجرای علی میرمیرانی افزود: مجری برنامه مجری - مولف است و صرفاً گرداننده گفتوگوی تلویزیونی نیست. ما در «خردل» از لایههای پنهان مهمانان استفاده میکنیم، یعنی یک کارگروهی در پشت صحنه اطلاعاتی از زندگی شخصی مهمانمان و نه اطلاعات گوگلی جمعآوری میکند، البته منظور آن دسته از اطلاعاتی نیست که نتوان آن را بیان کرد. در نهایت، گروه سردبیری این اطلاعات را به صورت سوال و متن در میآورد و مجری برنامه آن را مطرح میکند.
وی درباره دلیل نامگذاری نام برنامه گفت: ما نام برنامه را «خردل» گذاشتیم، بهخاطر رایحه، طعم و تندی ملایمی که دارد. این گفتوگو نیز همانند نامش، گرم و پرمایه است و طعمی تازه از گفتوگو را برای مخاطبان به ارمغان میآورد.