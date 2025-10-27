پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۵ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین روزنامههای مصر دوشنبه ۲۷ اکتبر
روزنامه المصری الیوم
- توافق بر سر رهبری نیروهای بینالمللی در غزه توسط مصر
- منابع: مذاکرات مرحله دوم شامل تحویل نقشههای سایتهای تولید سلاح حماس است
- ترامپ آزادی برغوثی را اعلام خواهد کرد و کمیتهای برای تدوین "روز بعد" تشکیل میدهد
- کنگره (آمریکا) به حاشیه رانده شده است؛ نمایندگان غایب بودند، قوانین بدون آنها تصویب شد
- نیویورک تایمز: قدرت قانونگذاری در حال کاهش است و کنگره اختیارات خود را به ترامپ واگذار کرده است
روزنامه الشروق
- آمریکا اعلام کرد که به زودی نیروهای بینالمللی را به غزه اعزام خواهد کرد
- نتانیاهو: اسرائیل مشخص خواهد کرد که کدام نیروهای بینالمللی را نمیپذیرد
- ابومازن بیانیهای صادر کرد که معاونش در صورت خالی بودن سمت، وظایف رئیس را بر عهده خواهد گرفت
- مالزی و برزیل از آفریقای جنوبی در طرح دعوی نسلکشی علیه اسرائیل حمایت کردند
- یک عضو پارلمان اروپا در اعتراض به الحاق کرانه باختری، سفر خود به اسرائیل را تحریم کرد
- ترامپ دیدار با پوتین را به «جدیت» در رسیدن به توافق با اوکراین مشروط کرد
- روسیه موشک کروز هستهای آزمایش میکند
- درگیریهای شدید بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در الفاشر
- مظنونان سرقت جواهرات موزه لوور دستگیر شدند
- جی پی مورگان پیشبینی میکند که قیمت طلا تا سال ۲۰۲۸ از ۸ هزار دلار فراتر رود
- مدیر اکساد: ما از مصر و سودان در برابر اقدامات خودسرانه اتیوپی در مورد سد بزرگ رنسانس حمایت میکنیم
روزنامه الیوم السابع
- رئیسجمهور السیسی بر تعهد جمهوری نوین به صلح عادلانه و توسعه انسانی تأکید کرد
- تلاشهای فشرده برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی در غزه
- اسرائیل مناطق حاشیهای نوار غزه را به زبالهدانی تبدیل میکند
- قیام محمد صلاح کافی نیست؛ لیورپول همچنان در چرخه شکستها گرفتار است
روزنامه الدستور
- السیسی ریتاج دختربچه فلسطینی را به حضور پذیرفت؛ ریتاج: باورم نمیشه که به پدرم سلام کردم
- تحرکات مصر برای ناکام گذاشتن هر تلاشی جهت جلوگیری از اجرای توافق شرمالشیخ
- روزنامههای انگلیسی از بازگشت صلاح به گلزنی تمجید کردند
تیتر اخبار مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«داون نیوز»
- واردات گوجه فرنگی از ایران باعث تعادل بازار و کاهش قیمت این محصول کشاورزی در پاکستان شد
- کاهش نیاز گاز: دولت اسلام آباد برنامههای وارداتی ال پی جی را متوقف کرد
- پاکستانیها امروز هشتادمین سالروز آغاز مناقشه کشمیر را با عنوان «روز سیاه» برگزار کردند
- ارتش پاکستان: ۲۵ تروریست از جمله چهار عامل انتحاری در مرز با افغانستان به هلاکت رسیدند
«دیلی جنگ»
- منابع امنیتی پاکستان: در مذاکرات استانبول کشورهای ثالث مواضع اسلام آباد در قبال تروریسم از افغانستان را قبول کردهاند
- رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان خواستار حل مناقشه کشمیر مطابق با قطعنامههای سازمان ملل و خواست مردم این منطقه شدند
- ادامه حملات اسرائیل به لبنان ۲ کشته برجای گذاشت
- بیش از سه هزار از والدین در ایالت بلوچستان پاکستان با واکسیناسیون فلج اطفال کودکانشان مخالفت کردند
«هم نیوز»
- نخست وزیر پاکستان امروز به عربستان سفر میکند
- سقوط چند هزار واحدی شاخص بورس پاکستان / شاخص واحد سطح ۱۶۲ هزار را از دست داد
- تمدید ۳۰ روزه ممنوعیت استخراج غیرقانونی طلا در خیبر پختونخوا پاکستان
- سقوط و انهدام یک بالگرد و یک جنگنده نیروی دریایی آمریکا در دریای جنوبی چین
- وزیر راه آهن پاکستان: درحال تلاش برای احیای مسیر ریلی اسلامآباد، تهران - استانبول هستیم
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین در روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ و ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵
شینهوا:
رئیس جمهور چین مرگ ملکه مادر تایلند را تسلیت گفت
نخست وزیر چین خواستار تلاش مشترک برای دستیابی به موفقیتهای جدید در شرق آسیا شد
قانونگذاران چینی گزارشهای خود را در جلسه کمیته دائمی حزب ارائه کردند
چین و ایالات متحده به اجماع اساسی در مورد ترتیبات برای رسیدگی به نگرانیهای تجاری دست یافتند
سود شرکتهای بزرگ صنعتی چین در نه ماه اول ۳.۲ درصد افزایش یافت
یک کشته و مجروح در درگیری پلیس با افراد مسلح در جنوب شرق ایران
ایران حملات هوایی اسرائیل به لبنان را محکوم کرد
ایران مذاکرات را از سر نخواهد گرفت مگر اینکه ایالات متحده "خواستههای بیش از حد" را رها کند
==============================
گلوبال تایمز
سود شرکتهای بزرگ صنعتی چین در نه ماه اول ۳.۲ درصد افزایش یافت
۲ هواپیمای نظامی آمریکا در حوادث جداگانه در دریای چین جنوبی سقوط کردند
چین و آسه آن تجارت آزاد را ارتقا میدهند
چین و هند پس از پنج سال توقف پروازها را از سر میگیرند
جهان منتظر شنیدن اخبار خوب بیشتر از چین و ایالات متحده است
===========================
سی جی تی ان
۴ صنعت جنگلداری چین از مرز یک تریلیون یوان عبور کردند
سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در چین دو برابر شد
افتتاح گفتوگوی «حکمرانی جهانی و شکوفایی مشترک آسیا و اقیانوسیه» در پکن
مذاکرات اقتصادی و تجاری چین و آمریکا در مالزی برگزار شد
رشد ۲.۳ درصدی سود شرکتهای صنعتی بزرگ سراسر چین در ۹ ماه اول سال جاری
حمله مجدد اسرائیل به نیروهای یونیفیل
نماینده چین: پکن و واشنگتن به اجماع اولیه درباره راهحلهای منطقی برای نگرانیهای متقابل رسیدند
تداوم درگیریهای داخلی در غزه / بازگشت نظم زمانبر است
رهبر چین برای شرکت در نشست اپک و دیدار رسمی راهی کره جنوبی میشود
سمپوزیوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با حضور شی جینپینگ و شخصیتهای غیرحزبی برگزار شد
استقبال افغانستان از اقدام هند برای ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل
========================================
چاینا دیلی
جشن ۸۰ مین سالگرد بازپس گیری تایوان درچین
نقشه راه توسعه چین منشور اصلاحات کلیدی
هوش مصنوعی فرصتهای طلایی چین و آسیان
دو مظنون به سرقت جواهرات لوور دستگیر شدند
چین و آمریکا به اجماع اساسی رسیدند
برگزاری نمایشگاه کشاورزی و نوآوریهای کشاورزی درچین
=============================================
روزنامه مردم
خیز چین و آسه آن برای ارتقاء تجارت آزاد
دوبرابر شدن سرمایه گذاری شرکتهای خارجی درچین
چین برای پرتاب سفینه فضایی خدمه شنژو-۲۱ آماده میشود
سفر نخست وزیر چین به مالزی برای شرکت در نشست همکاری شرق آسیا
چین در ۹ ماهه امسال بیش از ۴.۳ تریلیون یوان اوراق قرضه جدید صادر کرده است
بیش از ۱.۹ میلیون نفر در سراسر نوار غزه در طول جنگ آواره شدند
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه ۵ آبان ۱۴۰۴
«کامرسانت»
⁃ در منطقه مسکو در طول شب ۴۰ پهپاد سرنگون شدند.
⁃ در سنپترزبورگ تلاش کردند بازیکن فوتبال تیم «زنیت» و داماد یکی از نمایندگان دوما را بربایند.
⁃ اتحادیه اروپا در بحبوحه تحریمها بزرگترین خریدار گاز طبیعی مایع روسیه باقی ماند
———
«ار-ب-کا»
⁃ وزارت امور خارجه روسیه از «تغییر رادیکال» در موضع ایالات متحده در قبال اوکراین سخن گفت.
⁃ بر فراز اقیانوس آرام یک بالگرد و یک جنگنده آمریکایی سقوط کردند.
⁃ مدودف «دوستان روسیه» را به مناسبت آزمایش موفق موشک «بوریوِستنیک» تبریک گفت
————
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ روزنامه برلینرآلمان مقالهای از یک تاریخنگار اوکراینی درباره فرار سربازان از ارتش اوکراین منتشر کرد.
⁃ دمیتریِف اعلام کرد که به زودی دیداری میان اعضای کنگره آمریکا و نمایندگان دومای دولتی روسیه برگزار خواهد شد.
⁃ فیتسو گفت اسلواکی در طرحهای اتحادیه اروپا برای تأمین مالی هزینههای نظامی اوکراین شرکت نخواهد کرد
——————
«ایزوستیا»
⁃ ژنرال گراسیموف اعلام کرد موشک کروز دوربرد نامحدود «بوریوِستنیک» مسافت ۱۴ هزار کیلومتر را طی کرده است و «این هنوز پایان کار نیست».
⁃ ترامپ به دلیل یک آگهی تبلیغاتی، تعرفههای گمرکی برای کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
————
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات متحده تحریمهای جدیدی علیه روسیه آماده کرده، اما در اجرای آن شتاب ندارد.
⁃ پوتین اعلام کرد آزمایشهای نهایی موشک کروز «بوریوِستنیک» با پیشرانه هستهای با موفقیت به پایان رسیده است
مهمترین عناوین روزنامههای امروز ترکیه
حریت
گروه تروریستی پ ک ک از ترکیه خارج شد
واکنش شدید اوزگور اوزل به پرونده جاسوسی امام اوغلو
چین و آمریکا بر سر تعرفههای تجاری توافق میکنند
صباح
هشدار در باره مواد سرطان زا در لوازم آشپزخانه و لباس زیر وارداتی
خروج پ ک ک از ترکیه گام مهم در روند ترکیه عاری از ترور
افتتاح بزرگترین مرکز عبادی - فرهنگی اهل بیت در زینبیه استانبول
دادگاه غزه در استانبول: کشورهای غربی شریک جرم اسراییل
سوزجو
کمک مالی شش ماهه به ۲.۷ میلیون خانوار فقیر ۳.۵ میلیارد لیر/ حق عبور از تونل و پل به ۱۲ پیمانکار رانتی ۸.۳ میلیارد لیر
اجتماع هواداران حزب جمهوری خلق در اعتراض به پرونده جاسوسی امام اوغلو
اوزگور اوزل: اردوغان برای مشروعیت دست به دامن آمریکا شده است
شهرداری بایرام پاشای استانبول از حزب جمهوری خلق به حزب عدالت و توسعه رسید
نفس
کلیچداراوغلو ادعاهای تآسیس حزب جدید را تکذیب کرد
روند ترکیه عاری از ترور با خروج نیروهای پ ک ک وارد دومین مرحله شد
مخالفت حزب اوزگور اوزل با فروش معادن کمیاب
هر روز ۳۰ هزار پرونده قضایی اجرای بدهکاران بانکی باز میشود
پوین با موشک هستهای قیامت خودنمایی کرد
جمهوریت
پ ک ک نیروهای خود را از ترکیه خارج کرد
اجتماع هزاران نفری در روز دادگاهی امام اوغلو برای پرونده جاسوسی
اوزگور اوزل: اجازه نمیدهیم معادن کمیاب را به ترامپ بفروشید
تورک گون
ترس اسراییل از حضور نظامی ترکیه در غزه
ترکیه عاری از ترور میشود
وزیر خانواده: فضای مجازی به مرز برای کودکان خطرناک است
زهر چشم پوتین به دنیا با موشک هستهای
ترکیه
پ ک ک اعلام کرد: از ترکیه خارج شدیم
اجتماع غیر قانونی هواداران حزب جمهوری خلق در روز دادگاهی امام اوغلو در ارتباط با جاسوسی
ترامپ: ترکیه هم جزو نیروهای حافظ ثبات در غزه خواهد بود
خرید یوروفایتر منتظر امضاست
ینی شفق
کنترل بهداشتی محصولات وارداتی از چین تشدید مییابد
دادگاه غزه در استانبول: کشورهای غری در نسل کشی غزه شریک جرم اسراییل هستند
امام اوغلو در دادگاه جاسوسی: به یاد نمیآورم
پ ک ک: از ترکیه خارج شدیم
با راه اندازی نیروگاه هستهای آک کویو؛ واردات گاز ۱۴ درصد کاهش مییابد
نخست وزیر آلمان و انگلیس برای امضای فروش یوروفایتر میآیند
قرار
پ ک ک از ترکیه خارج شد
روز امضا برای یوروفایتر: نخست وزیر انگلیس میآید
ترامپ برای عودت اجساد اسرای اسراییلی به حماس ۴۸ ساعت مهلت داد
میتینگ حمایت از امام اوغلو جلوی دادگاه بررسی پروند جاسوسی
آکشام
هیچ عضو پ ک ک در داخل ترکیه نمانده است
نخست وزیر انگلیس برای امضای فروش یوروفایتر میآید
دادگاه غزه در استانبول: غرب شریک جرم اسراییل است / صهیونیسم باید منزوی شود
اسراییل قاتل این بار غزه را با ریز پرنده هدف گرفت
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان به شرح زیر است ...
روزنامه دولتی «انیس»:
- معاون وزیر امور خارجه ایران وارد کابل شد.
- تائید ۱۰ طرح بزرگ تجاری و کشاورزی در افغانستان.
- طرح انتقال گاز ترکمنستان (تاپی) به مرحله اجرایی نزدیک شده است.
- آغاز استخراج زمرد در سی معدن جدید در پنجشیر.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- مجوز اجرای ۱۰ طرح بزرگ تجاری و عمرانی در افغانستان صادر شد.
- امارت اسلامی افغانستان برای افغانهای بازگشته در استان قندوز شهرکهای دائمی میسازد.
- برگزاری گردهمایی بزرگ در استان پکتیکا در حمایت از امارت اسلامی برگزار شد.
- نشستی با حضور علمای اهل تشیع برای اجرای طرحهای بازسازی برگزار شد.
- حمله پهپادی جدید اسرائیل به جنوب لبنان.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- مقام پاکستانی در استانبول: طالبان تمایلی به مهار «تی تی پی» ندارد.
- پاکستان در مذاکرات استانبول: حمایت طالبان از گروههای تروریستی پذیرفتنی نیست.
- طالبان پس از حدود ده روز، برق وارداتی ازبکستان را وصل کردند.
- معاون وزیر امور خارجه ایران به کابل سفر کرد.
- ترامپ: تنشها میان طالبان و پاکستان به زودی حل میشود.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- مقامات ایران و طالبان درباره همکاریهای قضایی و حقوقی گفتوگو کردند.
- صادرات انار قندهار به روسیه آغاز شد.
- مذاکرات طالبان و پاکستان وارد دومین روز خود شد.
- بیکدلی: حجم تجارت میان ایران و افغانستان از سه و نیم میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.