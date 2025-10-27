مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران که در راس هیئتی برای شرکت در اجلاس شهرداران بریکس به مسکو سفر کرده است، در مراسم امضا این موافقتنامه گفت: خوشحالم که این موافقتنامه تاریخی را که در راستای نفی یکجانبه‌گرایی آمریکا و غرب است، امضا می‌کنیم.وی به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در این جنگ که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم ایران تحمیل شد، آزمونی برای زیست شهری و تاب‌آوری در شرایط بحرانی بود.