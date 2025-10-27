معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری استان،گفت: زنجان آماده است تا با هدف تحقق ۳۵۰ میلیون دلار صادرات جدید، حضور خود در بازار کشورهای اوراسیا را پررنگ‌تر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نرگس مرادخانی در نشست رایزنان بازرگانی کشور‌های هدف با فعالان اقتصادی استان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد،گفت: استان زنجان ظرفیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف دارد که می‌توان از آنها برای افزایش صادرات و توسعه اقتصادی بهره برد.

وی به پتانسیل‌های کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: زنجان به عنوان یکی از مناطق مستعد در پرورش گیاهان دارویی شناخته می‌شود.

مرادخانی با بیان اینکه در صنعت نساجی و پوشاک، استان در تولید پارچه و مواد اولیه رتبه سوم کشور را دارد، گفت:در صنایع الکترونیک نیز استان مزیت‌های قابل توجهی دارد که می‌توانیم با همکاری بیشتر با کشور‌های هدف از آن بهره‌برداری کنیم.

وی همچنین به مشکل صادرات زیتون زنجان اشاره کرد و افزود: در حالی که استان‌های دیگر در زمینه تولید زیتون پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند، صادرات زیتون در زنجان هنوز در سطح محدودی است؛ با این حال، در تلاش هستیم تا با راه‌اندازی خطوط حمل‌ونقل هوایی کارگو، این مشکل را حل کرده و امکان صادرات زیتون به کشور‌های مختلف را فراهم کنیم.

معاون استاندار زنجان در ادامه به ظرفیت‌های صنعت گردشگری استان اشاره کرد و گفت: استان زنجان ظرفیت بالایی در جذب گردشگر، به‌ویژه از کشور‌های اوراسیا دارد.

وی بابیان اینکه هم اکنون، برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه توریسم درمانی و فرهنگی استان انجام داده‌ایم، گفت: در این راستا با وزارت خارجه و دیگر مسئولان مرتبط هماهنگی‌هایی صورت گرفته است.

مرادخانی با تاکید بر اهمیت استفاده از موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی، به ویژه موافقت‌نامه اوراسیا، گفت: این موافقت‌نامه‌ها می‌توانند فرصت‌های بزرگی برای توسعه صادرات استان ایجاد کرده و ما نیاز به آشنایی و آموزش فعالان اقتصادی با این ظرفیت‌ها داریم.