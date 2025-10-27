به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، این گفت‌وگوها که با محوریت امنیت مرزی، مقابله با تروریسم فرامرزی و تقویت سازوکار همکاری امنیتی میان دو کشور دنبال می‌شود، امروز برای دومین روز متوالی در فضایی محتاطانه و پیچیده ادامه دارد.

منابع نزدیک به این نشست می‌گویند که تاکنون هیچ توافق نهایی حاصل نشده، اما ارتباط و گفت‌وگوها همچنان برقرار است.

به گفته منابع امنیتی هیئت پاکستانی بر ضرورت جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان و اجرای کامل تعهدات پیشین تاکید دارد، در حالی که نمایندگان طالبان خواهان گفتگو بر پایه احترام متقابل و پرهیز از اتهام‌زنی هستند.

در همین حال تحلیل‌ گران پاکستانی دیدگاه‌ های متفاوتی درباره روند مذاکرات دارند. «وجاهت مسعود» روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، این گفت‌وگو ها را «بی‌ثمر و وقت‌گیر» دانسته و معتقد است که افغانستان در عمل «تمایلی به حل مسئله ندارد» و ممکن است اختلاف‌ها در نهایت به درگیری مستقیم نظامی بینجامد.

در مقابل «طاهرخان» روزنامه‌نگار شناخته‌ شده پاکستانی در امور افغانستان با لحنی محتاطانه‌تر گفت:«در مذاکرات پیچیده، پیشرفت زمان‌بر است. گفت‌وگوهای آمریکا و طالبان هم ۱۸ ماه طول کشید. حضور قطر و ترکیه می‌تواند به پیشرفت تدریجی این روند کمک کند از این رو باید از صلح حمایت کنیم.»

منابع دیپلماتیک در استانبول تاکید کرده‌اند که میانجیگران ترکیه و قطر در تلاش‌اند فضای گفت‌وگو را حفظ و اختلافات را مدیریت کنند تا مسیر مذاکره بسته نشود.