مرحله عملیاتی قرارگاه مسجد با هدف تقویت فعالیتهای فرهنگی و محلهمحور در کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر امور مساجد کیش، گفت: طرح مسجد محوری در کیش آزمایشی آغاز شد و اکنون پس از انجام مطالعات و فعالیتهای ساختاری، در مرحله اجرایی قرار دارد.
حجت الاسلام فتاحی با اشاره به اینکه ۱۴ مسجد در کیش، گفت: ساکنان و گردشگران در هفت مسجد امور مذهبی و فرهنگی خود را برگزار می کنند.
او افزود: بیست و سه روحانی در دفتر نهاد امامت جمعه کیش مشغول فعالیت هستند و از این آمار چهارده روحانی امام جماعت مساجد هستند و دیگر روحانیون در ادارات، مدارس و ارگانهای مختلف مشغول فعالیتهای مذهبی، دینی و فرهنگی هستند.
مدیر امور مساجد کیش با اشاره به برقراری نمازهای جماعت ظهر، مغرب و عشا در مساجد کیش، گفت: در مسجدخاتم الانبیاء نماز صبح اقامه میشود و برنامههای آموزشی متعددی برای ائمه جماعات و کمیتههای فعال در مساجد تاکنون برگزار شده است.
حجتالاسلام فتاحی افزود: در سه سال گذشته، طرح مسجدمحوری به عنوان یکی از برنامههای موفق فرهنگی اجرا شد و ساختار آن اکنون برای همه فعالان فرهنگی مشخص است.
او گفت: ائمه جماعات و مسئولان کمیتههای مسجد نقش مهمی در پیگیری مسائل فرهنگی، اجتماعی و محلهای دارند.
حجت الاسلام فتاحی با اشاره به برگزاری نخستین نشست ستاد قرارگاه مسجد، گفت: هدف ما ورود به مرحله عملیاتی و حل نظام مسائل محله با مساجد و ائمه جماعت است.
او خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و مسئولان، علاوه بر تکمیل طرح های عمرانی مساجد، در حوزههای فرهنگی و محتوایی نیز منابع لازم تأمین شود.
مدیر امور مساجد کیش، گفت: با همکاری و همدلی نهادها، مساجد کیش، بیش از پیش به پایگاههای فرهنگی، اجتماعی و محلی تبدیل می شوند و مسائل مردم نیز در محلهها پیگیری و برطرف خواهد شد.