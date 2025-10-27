سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به سقوط بالگرد و جنگنده نظامی آمریکا گفت: علت این گونه حوادث اعزام مکرر ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی آمریکا به دریای جنوب چین با هدف قدرت‌نمایی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از پکن، گوئو جیاکان، در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد وقوع دو حادثه متوالی برای نظامیان آمریکایی در کمتر 30 دقیقه که منجر به سقوط یک فروند بالگرد و یک جنگنده نیروی نظامی آمریکا در دریای جنوب چین شد گفت: ما به گزارش‌های مرتبط توجه داشته‌ایم و در صورت درخواست آمریکا، از منظر بشردوستانه کمک‌های لازم را در اختیار آنها قرار خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت : ما می‌خواهیم بر این موضوع تأکید کنیم که این بالگرد و جنگنده نظامی آمریکا در حین انجام تمرینات نظامی در آب‌های دریای جنوب چین سقوط کرده‌اند. اعزام مکرر ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی توسط آمریکا به دریای جنوب چین با هدف قدرت‌نمایی، ریشه ایجاد مشکلات امنیتی دریایی و تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای شده است.

روز دوشنبه بعد ازظهر به وقت محلی ، یک جت جنگنده F/A-18F و یک بالگرد MH-60R آمریکا در دریای جنوبی چین سقوط کردند.

نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که همه خدمه سوار بر بالگرد MH-60R و جنگنده F/A-18F نیروی دریایی جان سالم به در بردند و علل این دو سقوط در دست بررسی است.

این دو هواپیمای جنگی آمریکا در ناو هواپیمابر «یو اس اس نیمیتز» مستقر بودند.