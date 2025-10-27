سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سمنان با عنوان «راه ابریشم؛ فرصت‌ها و چشم‌اندازها» در دانشگاه سمنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهمن اخلاقی گفت: نخستین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سمنان با عنوان «راه ابریشم؛ فرصت‌ها و چشم‌اندازها» با میزبانی از متخصصان، پژوهشگران و فعالان صنعت گردشگری ایران و جهان برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در حاشیه این رویداد، آئین افتتاح نخستین مرکز آموزش‌های تخصصی هتلداری دانشگاهی کشور نیز برگزار می‌شود که گامی ارزشمند در جهت ارتقای آموزش‌های حرفه‌ای گردشگری و استانداردسازی خدمات اقامتی است.

وی با اشاره به پیشینه بین‌المللی موضوع راه ابریشم گفت : در شهریورماه ۱۴۰۲، در کنفرانس بین‌المللی جاده ابریشم در کشور چین، شهر سمنان به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی شهر‌های گردشگری در امتداد جاده ابریشم انتخاب شد و هم‌زمان دبیرخانه این اتحادیه با نام مرکز بین‌المللی جاده ابریشم سمنان توسط مدیریت شهری سمنان راه‌اندازی شد .

اخلاقی گفت: نمایندگی سمنان در این اتحادیه موقعیتی برد-برد برای ایران محسوب می‌شود، چراکه زمینه آشنایی کشور‌های عضو با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی سمنان را فراهم کرده و موجب توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.

سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان حوزه گردشگری کشور دعوت کرد در این رویداد علمی و فرهنگی حضور یافته و در مسیر تقویت همکاری‌های بین‌المللی در امتداد راه تاریخی ابریشم مشارکت کنند.

نخستین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سمنان با عنوان «راه ابریشم؛ فرصت‌ها و چشم‌اندازها» روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۸ صبح در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید سلیمانی دانشگاه سمنان برگزار می شود .