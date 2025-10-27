پخش زنده
کدو تخمه یا کدوی آجیلی محصولی با صرفه اقتصادی بالا به دلیل کم آب بر بودن و کوتاه بودن دوره رشد، مناسب بودن برای ایجاد تناوب زراعی و ضرورت تغییر الگوی کشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، برداشت کدوهای آجیلی در برخی از شهرستانهای همدان رو به اتمام است و مزارع این شهرستان ها شاهد برداشت کدوهای آجیلی هستند.
سطح زیر کشت کدو در استان همدان ۱۲۰۰ هکتار است و به ازای هر هکتار ۱۵۰۰ کیلوگرم کدو برداشت میشود.
کدوی آجیلی هر چند گوشت آن مصرف خوراکی ندارد، اما تخمه هایش برای مصرف در آجیل کاربرد دارد و در همدان بوجاری میشود و برای مصرف به همه شهرهای استان ارسال میشود.