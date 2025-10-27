به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وانیا یاوری بازیکن تیم تنیس روی میز ایران در روز دوم رقابت‌های این رشته در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین توانست در سه ست با نتایج ۱۱ بر صفر، ۱۱ بر یک و ۱۱ بر ۲ در مقابل حریفی از کشور یمن پیروز شود.

یاوری امروز از ساعت ۱۶:۰۰ به مصاف حریف مالزیایی خواهد رفت و در صورت پیروزی به مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابت‌ها صعود خواهد کرد.