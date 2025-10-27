بازیهای آسیایی جوانان؛ ثبت دومین پیروزی وانیا یاوری در تنیس روی میز
نماینده دختر تنیس روی میز کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان بحرین در دومین دیدار خود حریفی از یمن را مغلوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وانیا یاوری بازیکن تیم تنیس روی میز ایران در روز دوم رقابتهای این رشته در بازیهای آسیایی جوانان بحرین توانست در سه ست با نتایج ۱۱ بر صفر، ۱۱ بر یک و ۱۱ بر ۲ در مقابل حریفی از کشور یمن پیروز شود.
یاوری امروز از ساعت ۱۶:۰۰ به مصاف حریف مالزیایی خواهد رفت و در صورت پیروزی به مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابتها صعود خواهد کرد.