مسئول فنی درمانگاه خیریه دارالشفاء قرچک گفت: به مناسبت روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) هفت دستگاه دیالیز به درمانگاه خیریه دارالشفاء قرچک اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی قریشی گفت: در مراسمی با حضور مدیران و کارکنان از ۵۰ پرستار شاغل در بخش‌های اورژانس، قلب، دیالیز و نگهداری معلولان زیر ۱۴ سال تقدیر و تجلیل کرد.

وی افزود: مسئولان مجموعه ضمن تأکید بر نقش کلیدی پرستاران در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، این اقدام را ادای دین به تلاش شبانه‌روزی کادر پرستاری عنوان کردند.

او در ادامه بخش دیالیز اعلام کرد که ظرفیت ناوگان دیالیز مجموعه به ۴۰ دستگاه رسیده است که با اضافه شدن ۷ دستگاه جدید در سال جاری، امکان پذیرش و درمان تعداد بیشتری از بیماران فراهم شده است .