تجلیل استاندار بوشهر از پرستاران
استاندار بوشهر با حضور در تعدادی از بیمارستانهای بوشهر، از پرستاران تجلیل کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع استاندار بوشهر به مناسبت روز پرستار با حضور در بیمارستانهای امیرالمومنین (ع)، شهدای خلیج فارس، سلمان فارسی و قائم (عج) ضمن دیدار با پرستاران این مراکز، مناسبت فرخنده روز پرستار و سالروز حضرت زینب کبری را به آنها تبریک گفت و از آنان به خاطر زحمات و تلاشهای شبانهروزی و صادقانه تقدیر کرد.
وی اظهار کرد: پرستاران با ایثار و فداکاری برای سلامتی مردم، شبانهروزی تلاش میکنند و تجلیل از این عزیزان نه فقط در چنین مناسبتی بلکه همواره لازم است.
استاندار بوشهر بیان کرد: پرستاران با روحیه زینبی برای سلامتی و حفظ نجات جان مردم تلاش میکنند و بدیهی است که ارتقای سطح کیفی خدمات حوزه سلامت، وابسته به پرستاران است.
وی گفت: پرستاران با وجود مشکلات معیشتی، همه توان خود را برای نشاندن لبخند بر لبان بیماران به کار میگیرند و نقش این قشر در سلامت جامعه غیر قابل انکار است.