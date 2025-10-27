به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین رونمایی از پروژه فیبر ملی در همایش ملی مخابرات؛ با تأکید بر اینکه «مقاومت از جنس کوه در برابر فناوری محکوم به شکست است»، مهاجرت از «مس به فیبر نوری» را نقطه‌عطفی در مسیر بهره‌گیری از فناوری در صد سال آینده دانست. او در عین حال، گام نخست این پروژه را اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری در راستای تحقق «عدالت آموزشی» و هوشمندسازی مدارس عنوان کرد.

سید ستار هاشمی، در این مراسم که در هتل المپیک تهران و با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان بخش ارتباطات کشور برگزار شد، اجرای این پروژه با همراهی «خانواده ارتباطات» را گامی مهم در راستای تحقق شعار دولت دانست و گفت: تعمد داریم از واژه «خانواده ارتباطات» به جای «وزارت ارتباطات» استفاده کنیم تا مفهوم «وفاق» معنا و عینیت یابد.

هاشمی با اشاره به خصوصی‌سازی مخابرات در سال ۱۳۸۸ یادآور شد: در این سال‌ها به دلایل مختلف، اختلافی میان دو مجموعه شکل گرفته بود و از آنجا که متضرر اصلی این اختلاف مردم بودند، از ابتدای دولت با رویکرد وفاق، تصمیم گرفتیم این روند را تغییر دهیم. در همین راستا، از حضور مدیرعامل مخابرات در جلسات شورای معاونان وزارتخانه بهره بردیم و امروز در عرصه‌های مختلف شاهد برکات این نگاه هستیم.

وی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی دوازده‌روزه که در آن ارتباطات به عنوان ضامن امنیت روانی مردم بدون وقفه برقرار بود، نقش شرکت مخابرات را در این زمینه مهم توصیف کرد و افزود: امروز، پس از یک قرن استفاده از فناوری سیم مسی، برای پاسخ به نیاز‌های روزافزون مردم، جشن عبور از سیم مسی به فیبر نوری را برگزار می‌کنیم و امیدواریم فواید این مهاجرت، از جمله افزایش سرعت دسترسی، برای همه مردم نمایان شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مبانی علمی اجرای طرح گفت: برای این مهاجرت مطالعات گسترده‌ای انجام شده است. این مسیر در بسیاری از کشور‌های پیشرفته طی بازه زمانی ۷ تا ۱۵ سال طی شده و با توجه به پیچیدگی‌های فراوان پروژه، برای حفظ ارتباطات مردم، روند گذار از مس به فیبر تا زمان تکمیل دایری کامل شبکه فیبر نوری بر بستر مسی ادامه خواهد داشت تا رضایت مردم جلب و از بروز اختلال جلوگیری شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: هدف این پروژه تنها توسعه سرعت نیست، بلکه دغدغه اصلی کشور در حوزه ارتباطات آن است که با افزایش سرعت و کیفیت، سایر بخش‌ها نیز به حرکت درآیند و رشد متوازن حاصل شود.

وی با تأکید بر اینکه وفاق به معنای انحصار و اقدام بدون قاعده نیست، افزود: ما خانواده‌ای واحد هستیم که در کنار هم تلاش می‌کنیم و در این مسیر به نگاهی هم‌افزا نیاز داریم تا از تمام ظرفیت‌های کشور به بهترین شکل استفاده شود. امید داریم با همکاری همه بازیگران عرصه ارتباطات، این هدف بزرگ محقق شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه «دنیای بدون ارتباطات قابل تصور نیست» اظهار کرد: ارتباطات در تمام شئون زندگی بشر سایه افکنده است. اتفاقی که امروز رقم خورد، نقطه‌عطفی تاریخی است که پس از صد سال استفاده از فناوری سیم مسی، مسیر آینده ارتباطات کشور را ریل‌گذاری می‌کند.

به گفته هاشمی، مقاومت از جنس کوه در برابر فناوری محکوم به شکست است؛ همانطور که در این مسیر، سیم مسی در برابر فناوری سر تسلیم فرود آورد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر نقش زیرساخت‌های ارتباطی در تحول نظام آموزشی کشور، گفت: در گام نخست این پروژه ملی، اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری دستور کار قرار دارد. اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری صرفاً یک اقدام فنی نیست، بلکه گامی اساسی برای تحقق «عدالت آموزشی» و هوشمندسازی مدارس، دسترسی برابر دانش‌آموزان به فرصت‌های یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش در سراسر کشور است.

وی پروژه ملی گذار از «سیم مسی به فیبر نوری» که در همایش ملی مخابرات به‌طور رسمی افتتاح شد، موجب بازگشت پویایی و نشاط به خانواده ارتباطات دانست و تصریح کرد: این اقدام تحول‌آفرین، نقطه آغازی برای شکوفایی بیشتر در عرصه ارتباطات کشور خواهد بود و ثمرات آن در آینده‌ای نزدیک به شکل اتفاقات خوشایند برای مردم عزیز که شایسته بهترین‌ها هستند، نمایان می‌شود.