رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نشست شورای شهر مسکو با محور دیپلماسی پارلمانی بریکس، بر نقش کلیدی شورا‌های شهر در شکل دهی به آینده‌ای پایدار، عادلانه و انسانی تاکید کرد و خواستار تقویت همکاری میان پایتخت‌های کشور‌های عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران، در نشست شورای شهر مسکو با موضوع دیپلماسی پارلمانی بریکس، با ابراز خرسندی از حضور در جمع نمایندگان شورا‌های پایتخت‌های کشور‌های عضو، بر اهمیت نقش نهاد‌های محلی در شکل دهی به آینده‌ای باثبات‌تر، عادلانه‌تر و انسانی‌تر تاکید کرد؛ آینده‌ای که بر پایه همبستگی، عدالت و توسعه پایدار بنا خواهد شد.

وی با اشاره به گذار جهان از دوران یکجانبه گرایی به نظم نوین چند قطبی، گفت: کشور‌های بریکس با بیش از نیمی از جمعیت جهان و سهم چشمگیر از تولید جهانی، نقشی تعیین‌کننده در ترسیم آینده روابط بین‌الملل دارند. این تحول نه تنها در سطح دولت‌ها، بلکه در شورا‌های شهری که برآمده از خواست واقعی شهروندان است، معنا پیدا می‌کند.

چمران با انتقاد از عملکرد نهاد‌های بین‌المللی در مواجهه با بحران‌های انسانی، از جمله کشتار زنان و کودکان در غزه و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به تهران، تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از نهاد‌های بین‌المللی به دلیل وابستگی به قدرت‌های جهانی، به ابزار‌هایی برای بی‌عدالتی و زورگویی تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی شورا‌های شهر می‌توانند صدای عقلانیت، صلح خواهی و همبستگی ملت‌ها باشند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه تهران در منطقه، افزود: پایتخت ایران، با تاریخی چند هزار ساله، امروز نماد تاب آوری، توسعه درون‌زا و مقاومت در برابر فشار‌های خارجی است. تهران حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم و تهدید، مسیر توسعه شهری و جذب سرمایه را ادامه داده و به الگویی از نوآوری اجتماعی تبدیل شده است. برای کسانی که تهران را تنها از دریچه رسانه‌های وابسته دیده‌اند، مشاهده عظمت، زیبایی و پیشرفت این شهر غیر قابل باور است. این همان پیامی است که تهران به خانواده بریکس می‌دهد: پایداری، عدالت و توسعه از درون شهر‌ها آغاز می‌شود.

چمران با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری پایدار تنها در سایه ثبات اجتماعی، همبستگی ملی و عدالت بین‌المللی محقق خواهد شد، دیپلماسی شهری و پارلمانی را ابزاری موثر برای ایجاد پل میان ملت‌ها در زمانه بحران‌ها و بی‌اعتمادی‌ها دانست.

وی گفت: اگر دولت‌ها در سطح کلان به همکاری‌های اقتصادی و سیاسی می‌پردازند، این شورا‌های مردمی هستند که پایه‌های انسانی و فرهنگی روابط بین‌الملل را مستحکم می‌سازند و با درکی عمیق‌تر از تجربه شهروندان، چهره شهر‌ها را پویاتر، توسعه یافته‌تر و سکونت پذیرتر می‌کنند.

رئیس شورا با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی بریکس، افزود: این ائتلاف امروز نزدیک به یک سوم اقتصاد جهانی را نمایندگی می‌کند و در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی نظم جهانی چند قطبی است. بریکس نه در پی تقابل و انحصار بلکه در پی توازن، عدالت، احترام متقابل و همکاری میان ملت‌هاست.

چمران در ادامه، پیشنهاد‌هایی برای تقویت همکاری میان پایتخت‌های کشور‌های عضو بریکس ارائه داده و بیان کرد: ایجاد شبکه‌ای هماهنگ میان شورا‌های شهر برای تبادل تجربه‌های حکمرانی، قانونگذاری و تسهیل سرمایه گذاری، می‌تواند به ارتقاء شفافیت اقتصادی و هم افزایی منابع منجر شود؛ همچنین تاسیس کارگروه‌های مشترک برای تعریف طرحهای راهبردی شهری، زمینه ساز انتقال فناوری و ورود بخش خصوصی به طرح‌های زیرساختی و زیست محیطی خواهد بود. از سوی دیگر، تقویت دیپلماسی شهری مردمی می‌تواند اعتماد شهروندان، کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به آینده بریکس افزایش دهد.

وی افزود: تهران آمادگی دارد در این چارچوب با پایتخت‌های دیگر بریکس همکاری فعال داشته باشد تا نقشه‌ای مشترک برای سرمایه گذاری شهری مقاوم، پایدار و عادلانه تدوین شود.

رئیس شورا در پایان با قدردانی از میزبانی شورای شهر مسکو، ابراز امیدواری کرد: این نشست نقطه آغاز فصل تازه‌ای از همبستگی، همکاری و سرمایه گذاری پایدار میان شهر‌های عضو بریکس باشد.