معاون اداره کل گمرکات خوزستان گفت:گمرک خوزستان برای احیای جایگاه صادراتی مرز چذابه با فعالان اقتصادی همکاری میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام شیروانی بیان کرد: با همکاری که بین این دستگاه اجرایی و فعالان اقتصادی در حال انجام است، تلاش خواهیم کرد با تکیه بر برنامهریزیهای صورت گرفته، ضمن احیای جایگاه صادراتی مرز چذابه شاهد افزایش آمار صادرات از طریق این گذرگاه مرزی باشیم.
وی افزود: گمرک نقش اجرایی و تسهیلگر دارد و این نهاد برای کاهش موانع صادرکنندگان، بهبود زیرساختهای مرزی و پاسخگویی به دغدغههای بخش خصوصی تلاش خواهد کرد.
شیروانی بر تعهد گمرک به ایجاد آرامش و امنیت برای فعالان اقتصادی تأکید و بیان کرد: گمرک بهعنوان نهادی اجرایی، با همکاری سازمانهای نظارتی و قضایی، در خدمت صادرکنندگان و سرمایهگذاران است که در خط مقدم جنگ اقتصادی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به مسائل ترانزیت، این موضوع را فراتر از حیطه گمرک و وابسته به توافقات کلان بینالمللی دانست.
معاون اداره کل گمرکات خوزستان با تاکید بر ضرورت تداوم تلاشها برای بازگرداندن مرز چذابه به جایگاه اوج خود در دهه گذشته یادآور شد: نصب باسکول خروجی در بارانداز چذابه برای وزنکشی کامیونهای خالی و تکمیل تشریفات گمرکی، نتیجه همکاری مشترک سازمانهای دخیل است؛ همچنین، باسکولهای ورودی برای ثبت سفارش کالاها در محوطه تجاری نصب شدهاند.
شیروانی از نصب ۱۰ دستگاه ایکسری چمدانی در بخش مسافری و تحویل دو دستگاه به مرزبانی در چذابه و شلمچه خبر داد و افزود: نصب ایکسری کامیونی نیز با پیگیریهای مستمر در شورای گفتوگو، در حال انجام است.
معاون اداره کل گمرکات خوزستان بر نقش خدمتگزار گمرک تاکید کرد و گفت: این نهاد تا ساعات پایانی شب (گاه تا ۱۱ شب) برای همراهی با صادرکنندگان فعالیت میکند.
وی افزود: گمرک نهتنها به صادرکنندگان، بلکه به کل زنجیره اشتغال در این حوزه شامل رانندگان، کارگران تخلیه و سرویسهای تاکسی توجه دارد.
شیروانی در خصوص توقیف برخی کالاهای تجاری توضیح داد: این اقدام صرفاً توسط گمرک انجام نمیشود و تنها با دستور مقام قضایی یا ضابطین مانند نیروی انتظامی صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: هیچکس بدون دستور قضایی حق توقف کالا را ندارد و در مواردی مانند شکایت شخصی یا جاسازی در محموله، گمرک ملزم به اجرای دستورات قضایی است.
معاون اداره کل گمرکات خوزستان با اشاره به نقش کلیدی صادرکنندگان در اقتصاد، بر تعهد گمرک به رفع موانع، بهبود زیرساختها و تقویت نظارتها تأکید کرد و ادامه داد: نصب تجهیزات جدید، جذب نیروی انسانی و پاسخگویی مستمر به دغدغههای بخش خصوصی از اولویتهای گمرک برای رونق تجارت در مرز چذابه است.