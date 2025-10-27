به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل بهزیستی گیلان در این مراسم با قدردانی از پرستاران به ویژه پرستاران مراکز توانبخشی گفت: پرستاری جزو مشاغل سخت است و پرستاری در مراکز توانبخشی به دلیل شرایط خاص سالمندان و معلولان از سختی‌های فراوانی برخوردار است.

رضا جعفری افزود: پرستاران با روحیه همدلی و نوعدوستی سختی‌ها را به جان میخرند و با وجود اینکه خود مشکلات زیادی دارند، اما رسیدگی به بیماران برای آنان در اولویت قرار دارد.

احمد اسماعیلی مدیرعامل آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت هم در این مراسم از فعالیت ۲۰۰ نفر در این مرکز خبرداد و گفت: از این تعداد ۱۳۰ پرستار به صورت مستقیم به ۵۰۰ مددجوی این مرکز خدمات رسانی می‌کنند.

آسایشگاه خیریه معلولان و سالمندان رشت در سال ۱۳۴۵ به همت گروهی از خیران و با هدف نگهداری از افراد بی سرپرست در رشت تاسیس شد.