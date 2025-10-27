فریمان برای پایداری کشاورزی به سمت طرح‌های جدید مرمت و بهینه‌سازی منابع آبی حرکت می‌کند.

شتاب فریمان به سمت طرح‌های جدید مرمت و بهینه‌سازی منابع آبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان در دیدار با معاونان وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و دامداری منطقه گفت: طرح‌های مطالعاتی و اجرایی برای بهبود شرایط تولید و مصرف بهینه آب در روستا‌های فریمان ارائه شده است.

مهدی ناصری افزود: مشکلات موجود در حوزه‌های کشاورزی، بازرگانی و دامداری منطقه و ضرورت تأمین امنیت غذایی و بهبود زیرساخت‌های کشاورزی مورد تاکید است و باید اقدامات فوری برای بهینه‌سازی مصرف آب و مرمت قنوات در شهرستان فریمان صورت بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت احیای قنوات و اجرای طرح های خط انتقال آب لوله‌کشی در مزارع، خواستار ساخت استخر‌های ذخیره آب عمومی کشاورزی در روستا‌های شهرستان فریمان شد.



ناصری در ادامه با اشاره به مشکلات دامداران و کارخانجات خوراک دام فریمان، از کمبود نهاده‌ها و تأخیر در دریافت آن‌ها ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: تغییرات روزافزون قیمت‌ها، موجب نارضایتی اجتماعی و تهدید بحران در تولید و توزیع محصولات دامی خواهد شد.