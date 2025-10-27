پخش زنده
امروز: -
رئیس ترانزیت و حملونقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: هیچ محدودیتی از سوی راهداری و گمرک برای عبور کامیونهای کشورهای ثالث به عراق از مرز چذابه وجود ندارد و این امر به توسعه تجارت بینالمللی کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمزه احمدپور با اشاره به موفقیتهای اخیر در ترانزیت کالا از مرزهای چذابه و شلمچه، خروج محمولههای مختلف از این مرزها به کشور عراق را نمونههایی از تعاملات موفق شرکتهای حملونقل بینالمللی دانست.
احمدپور ادامه داد: راهداری و گمرک هیچ محدودیتی برای عبور کامیونهای کشورهای ثالث به عراق اعمال نمیکنند و این سیاست به تقویت تجارت منطقهای کمک کرده است.
رئیس ترانزیت و حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان همچنین از مذاکرات با طرف عراقی برای توسعه حملونقل مسافر خبر داد و افزود: ورود اتوبوسهای عراقی به شهرهای اهواز، قم و مشهد و اجرای قراردادهای تاکسی (جمس) از دستاوردهای اخیر در این خصوص است.
وی به چالشهای زیرساختی در مرز چذابه اشاره کرد و گفت: سایت تجاری این مرز در حال حاضر کارگاه عمرانی است و تا تکمیل زیرساختها، امکان انتقال کامل ماشینهای ترخیصکاران به داخل وجود ندارد.
احمدپور از فعالان اقتصادی خواست تا زمان اتمام پروژه صبوری کنند و افزود: راهداری در حال ایجاد پارکینگ جدید در مجاورت پایانه است تا مشکلات ترافیکی و تردد پیاده مسافران کاهش یابد.