فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: طرح راهآهن خرمآباد - دورود با وجود همه محدودیتها و مشکلات مالی تعطیل نشده و با پیشرفت ۵۸ درصدی در ۳۰ جبهه کاری فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار نعمت الله باقری روز دوشنبه در بازدید از روند اجرای ابرطرح راهآهن خرمآباد – دورود به پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) اظهار کرد: برخی در فضای مجازی با انتشار اخبار نادرست انرژی منفی به جامعه منتقل میکنند اما این طرح تعطیل نشده و هماکنون در ۳۰ جبهه کاری فعال است.
وی با اشاره به اهمیت این طرح ملی تاکید کرد: انتظار میرود نمایندگان استان و دولت با توجه به اولویت مردم لرستان تامین اعتبار این طرح را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
فرمانده سپاه لرستان بیان کرد: در لرستان مجموعهای از طرح های عمرانی مهم با محوریت قرارگاه خاتمالانبیا(ص) در حال اجراست و نگاه استاندار به فعالیتهای این مجموعه بسیار مثبت است.
سردار باقری همچنین با اشاره به تعیین تکلیف محل استقرار سپاه حضرت ابوالفضل(ع) گفت: تا پیش از پایان سال جاری، سپاه از قلعه تاریخی فلکالافلاک به سایت جدید منتقل میشود که ۸۰ درصد اعتبارات این سایت در دوران مدیریت استاندار فعلی تامین شده است.
وی افزود: پیگیری و اراده استاندار لرستان در این زمینه ستودنی است و امیدواریم طرح راهآهن نیز با همین همت به نتیجه برسد.
سرپرست کارگاه راهآهن خرمآباد نیز در این بازدید گفت: در حال حاضر درصد پیشرفت فیزیکی طرح حدود ۵۸ درصد است و چنانچه اعتبارات لازم تخصیص یابد ظرف چهار سال آینده قابل بهرهبرداری خواهد بود.
حمیدی گفت: در این طرح حدود ۷۰۰ نفر مشغول به کار هستند که ۹۹ درصد آنان بومی لرستان می باشند همچنین بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات تخصصی نیز در حال فعالیت هستند.
وی اظهار کرد: یکی از تونلهای طویل طرح به طول سه هزار و ۶۶۰ متر اوایل سال آینده بازگشایی میشود و در محدوده بیرانشهر نیز تونلی با طول سه هزار و ۷۰۰ متر در دست احداث است.
سرپرست کارگاه راهآهن خرمآباد گفت: طرح در ۳۰ جبهه کاری فعال است و طی ۶ ماه گذشته یک کیلومتر از ابنیه و پلهای خاص مسیر احداث شده است اما برای تکمیل قطعه ۱۱۴ کیلومتری مسیر، ۱۵ همت نیاز است.
حمیدی با اشاره به اهمیت این مسیر در شبکه ملی ریلی گفت: طول کریدور ریلی شمال به جنوب و غرب کشور با اجرای این طرح به ۳۶۰ کیلومتر میرسد که نقش مهمی در اتصال محورهای مواصلاتی کشور خواهد داشت.
وی افزود: در یک سال اخیر طرح تقاطع غیرهمسطح شریعتی و امام رضا(ع) با وجود مشکلات مالی هشت ماه زودتر از موعد به بهرهبرداری رسید که نشاندهنده تعهد و تلاش مجموعه قرارگاه است.
در حال حاضر ۱۵۵ کیلومتر از خطوط ریلی کشور از لرستان عبور میکند اما به جز شهرهای دورود و ازنا، سایر مناطق استان هنوز از دسترسی به قطار محروم هستند.
طرح راهآهن خرمآباد – دورود به عنوان گام نخست اتصال لرستان به شبکه سراسری ریلی کشور تعریف شده که این طرح شامل ۱۷ تونل به طول مجموع ۳۳ کیلومتر است و در سال نخست بهرهبرداری، ظرفیت جابهجایی ۹.۷ میلیون نفر مسافر و ۶.۴ میلیون تن بار را خواهد داشت.