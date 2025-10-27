تیم بوکس نونهالان فارس با کسب یک نشان طلا، دو نقره و سه برنز در جایگاه چهارم المپیاد استعداد‌های برتر کشور ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این دوره از رقابت‌ها، پویان نوروزی در وزن ۵۵ کیلوگرم مدال طلا، محمدرضا زارع اتابکی در وزن ۵۸ کیلوگرم و محمدطا‌ها شیشه‌گر در وزن +۷۰ کیلوگرم مدال نقره و محمدطا‌ها توکلی در وزن ۶۱ کیلوگرم، کیان نقابی در وزن ۶۷ کیلوگرم و سیدآرش حسینی در وزن ۷۰ کیلوگرم مدال برنز کسب کردند.

هدایت تیم فارس را ایمان طیبی به‌عنوان سرمربی، مرتضی تقوی و علیرضا عالمیان به‌عنوان مربی و حسن فاضلی دهقان به‌عنوان سرپرست بر عهده داشتند.

هفتمین دوره رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر بوکس کشور از ۲۸ مهر تا ۳ آبان‌ با حضور ۷۰۰ بوکسور از ۳۱ استان در اراک برگزار شد.