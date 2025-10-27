به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صد ا و سیما، زهرا پورامین در حرکت اول یکضرب وزنه ۶۰ کیلویی را مهار کرد و ۷ کیلوگرم رکورد استاندارد ایران را افزایش داد. او در حرکت دوم هم موفق بود و با مهار وزنه ۶۴ کیلوگرم، برای بار دوم و این بار به میزان ۴ کیلوگرم رکورد قبلی ایران را که در اختیار خودش قرار داشت افزایش داد، اما در تلاش سوم موفق به مهار وزنه ۶۸ کیلوگرم نشد و در پایان حرکت‌های یکضرب در جایگاه نهم قرار گرفت.

در حرکت یکضرب دسته ۴۸ کیلوگرم دختران، لان ژین یی از چین با رکورد ۷۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید، کیم جو گیونگ از کره شمالی با مهار وزنه ۷۶ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و مونیسا اودیلووا از ازبکستان با رکورد ۷۲ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

رقابت‌های دوضرب دسته ۴۸ کیلوگرم تا لحظاتی دیگر آغاز می‌شود.