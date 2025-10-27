به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ سرمدی افزود: با توجه به رصد تصادفات رخ داده در جاده‌های استان همدان، نبستن کمربند ایمنی علت بسیاری از مصدومیت‌های شدید و جان باختن افراد در تصادفات است.

او تصریح کرد: بستن کمربند ایمنی یکی از ساده ترین، موثرترین و مقرون بصرفه‌ترین راهکار‌ها برای نجات جان انسان‌ها در سوانح رانندگی است که متاسفانه برخی رانندگان به ویژه سرنشینان خودرو‌ها آن را رعایت نمی‌کنند.

رئیس پلیس راه استان همدان گفت: پلیس راه استان همدان به مدت یک هفته طرح تشدید برخورد با تخلفات عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده و سرنشین خودرو‌ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

سرهنگ سرمدی افزود: این طرح در مقابل پاسگاه‌های پلیس راه و در جاده‌ها توسط تیم‌های گشتی اجرا می‌شود.