تزریق ۵ میلیارد دلار ارز به صنعت حمل‌ونقل و خودرو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پنجم آبان‌ماه، بیش از ۳۳.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات توسط بانک مرکزی تأمین شده است.

از این میزان، ۲۳.۹ میلیارد دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته که سهم بخش‌های صنعتی به شرح زیر است:

صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۴.۹ میلیارد دلار

صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۱ میلیارد دلار

ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۲.۸ میلیارد دلار

صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲.۵ میلیارد دلار

صنایع معدنی: ۱.۷ میلیارد دلار

منسوجات و پوشاک: ۶۲۶ میلیون دلار

سایر صنایع: ۸.۱ میلیارد دلار

همچنین ۸.۸ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، و ۹۲۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.