پخش زنده
امروز: -
بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پنجم آبانماه، بیش از ۳۳.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات توسط بانک مرکزی تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پنجم آبانماه، بیش از ۳۳.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات توسط بانک مرکزی تأمین شده است.
از این میزان، ۲۳.۹ میلیارد دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته که سهم بخشهای صنعتی به شرح زیر است:
صنایع حملونقل و خودرو: ۴.۹ میلیارد دلار
صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۱ میلیارد دلار
ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۲.۸ میلیارد دلار
صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲.۵ میلیارد دلار
صنایع معدنی: ۱.۷ میلیارد دلار
منسوجات و پوشاک: ۶۲۶ میلیون دلار
سایر صنایع: ۸.۱ میلیارد دلار
همچنین ۸.۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، و ۹۲۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.