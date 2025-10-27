به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان به تشریح عملکرد ماموران پلیس یزد در مقابله با سرقت در یک هفته گذشته پرداخت و گفت: ماموران پلیس شهرستان یزد با گشت زنی‌های ویژه نتایج خوبی را در خصوص کشف سرقت و دستگیری سارقان به دست آوردند.

وی اظهار داشت: ماموران کلانتری‌های یزد پس از هماهنگی‌های قضایی، ۲۸ سارق را در محلات یزد دستگیر کرده که سارقان در بازجویی‌های تخصصی پلیس، به ۷۴ فقره سرقت اعتراف کردند.

سردار نگهبان افزود: بیشتر سرقت‌های صورت گرفته مربوط به سرقت از اماکن در دست ساخت، داخل خودرو، سیم و کابل برق و سرقت از معابر است.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات ماموران پلیس، مقادیری از اموال مسروقه نیز کشف و پس از انجام مراحل قانونی تحویل مالباختگان شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: لازم است شهروندان با نصب دوربین مداربسته از اموال خود محافظت کرده و از پارک وسایل نقیله، بدون تجهیزات ایمنی ضد سرقت در کوچه و خیابان خودداری کنند.