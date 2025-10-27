به مناسبت روز پرستار، آیینی در سالن بیمارستان خاتم سلماس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به مناسبت روز پرستار، آیینی در سالن بیمارستان خاتم سلماس برگزار شد که در آن از جمعی از پرستاران نمونه و مادر شهید سلامت مهدیه ماکویی، که در دوران کرونا به شهادت رسید، تجلیل به‌عمل آمد.

در این مراسم علی علایی فرماندار سلماس با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بیمارستان خاتم اعلام کرد: در حوزه محوطه‌سازی و ارتقای تجهیزات بیمارستانی، بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

آیین بزرگداشت روز پرستار با حضور مسئولان محلی، کادر درمان و خانواده‌های پرستاران برگزار شد.