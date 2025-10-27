در بسته شعار سال این هفته از فرصت‌های سرمایه گذاری هوشمند در کشاورزی تا افزایش سهم کسب و کار‌های خانوادگی گفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بسته شعار سال این هفته از یک فرصت سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی با کمک دانش بنیان‌ها گفته که میزان مصرف آب را حدود ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

افزایش سهم کسب و کار‌های خانوادگی در تولید ناخالص داخلی نیز خبری بود که معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در سفر به اصفهان اعلام کرد.

در بسته این هفته از درخواست بخش خصوصی برای ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی متوسط و کوچک گفته شده که می‌تواند در رشد سرمایه گذاری موثر باشد.

در پایان بسته شعار سال هم از فرصت‌های سرمایه گذاری گفته شده است.