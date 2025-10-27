به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس هیات شمشیربازی فارس گفت: محمدمهدی شاکر، شمشیرباز جوان فارسی، در ترکیب تیم ملی سابر زیر ۲۳ سال ایران نخستین نشان آسیایی شمشیربازی را در رقابت‌های قهرمانی آسیا کسب کرد.

محمد رضا خیراندیش گفت: مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و تیم ملی سابر ایران در بخش تیمی پسران به مدال برنز دست یافت.

تیم ایران در مرحله نخست با نتیجه ۴۵ بر ۳۴ تیم فیلیپین را شکست داد و با صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد. در ادامه، تیم کشورمان با شکست ۴۵ بر ۳۶ مقابل تیم قدرتمند هنگ‌کنگ از راهیابی به فینال بازماند و به مدال برنز بسنده کرد.

خیراندیش افزود: محمدمهدی شاکر به همراه نیما آقایی، طا‌ها کارگرپور و پارسا پورسلمان اعضای تیم ملی سابر زیر ۲۳ سال ایران را تشکیل دادند و هدایت این تیم بر عهده محمد رهبری بود.